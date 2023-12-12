الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن" بدمياط للحث على المشاركة فى الانتخابات

مسيرة
مسيرة

نظم حزب  حماة الوطن مسيرة حاشدة في محافظة دمياط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير، اليوم الثلاثاء.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

 

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