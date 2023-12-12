فاروق جعفر وزيزو يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حرص اثنان من نجوم الكرة في السبعينيات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث أدلى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو " نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق بصوته داخل لجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر.

كما أدلى فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 .

عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو »

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.