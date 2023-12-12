الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى سديروت ومستوطنات غلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وقال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك أكثر من 30 من طواقمنا أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 150 سيارة إسعاف في القطاع من بينها 12 سيارة تابعة للهلال الأحمر، منوهًا بأن أكثر من 285 شهيدًا من الطواقم الطبية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. 

غزة قطاع غزة فلسطين صفارات الإنذار مستوطنات غلاف غزة

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