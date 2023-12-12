الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا ديمتريوس وكهنة ملوي يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالصناعية بنات (صور)

الانبا ديمتريوس
الانبا ديمتريوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، وذلك حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وشارك نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، وعدد من الآباء الكهنة في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة ملوي الصناعية بنات بملوي

 فيما أدلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمجمع مواقف المحلة الكبرى.

كما أدلى الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

وأدلى ايضا الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية  بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

 

كما أدلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بإخميم.

انتخابات الرئاسة 2024

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

‎وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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