الأنبا مكاري والأنبا انجيلوس يدليان بصوتيهما في العباسية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وادلى صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

وشارك نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بالنادي الرياضي بالمنيا.

كما أدلى نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية بقرية السلاموني، مركز إخميم.

وأدلى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفنية الثانوية المتقدمة للسياحة والفنادق بالوايلي.

وايضا أدلى القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه باخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا ان تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.