الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنو الجمالية يرفعون أعلام مصر بمحيط اللجان الانتخابية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

رفع مواطنو الجمالية أعلام مصر وسط كثافة انتخابية أمام لجنة مدرسة الجمالية بنين، وذلك على هامش المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنعقد على مدار 3 أيام، بدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت منطقة الجمالية بحي وسط القاهرة، زحامًا شديدًا أمام مقر اللجان الانتخابية، منذُ الساعات الأولى من بدء التصويت الانتخابي في آخر أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع في منطقة الجمالية حي وسط القاهرة وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟