مواطنو الجمالية يرفعون أعلام مصر بمحيط اللجان الانتخابية

رفع مواطنو الجمالية أعلام مصر وسط كثافة انتخابية أمام لجنة مدرسة الجمالية بنين، وذلك على هامش المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنعقد على مدار 3 أيام، بدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت منطقة الجمالية بحي وسط القاهرة، زحامًا شديدًا أمام مقر اللجان الانتخابية، منذُ الساعات الأولى من بدء التصويت الانتخابي في آخر أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع في منطقة الجمالية حي وسط القاهرة وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية