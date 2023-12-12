الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أطباء بلا حدود: التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها على سلامة المرضى والموظفين بمستشفى العودة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة للغاية.

وقبل قليل، أعرب مسئول بمنظمة الصحة العالمية في غزة عن قلق المنظمة إزاء سلامة المستشفيات في جنوب القطاع، لافتا إلى أنه لا يمكننا تحمل خسارة المزيد، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، في نبأ عاجل، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع الطواقم الطبية في ساحة مستشفى كمال عدوان، وهناك مخاوف من استهدافهم.

اطباء بلا حدود مستشفى كمال العودة مستشفى كمال عدوان الصحة العالمية مستشفى العودة شمال غزة

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