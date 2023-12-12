بالأعلام والهتافات.. مسيرة حاشدة لأهالى دراو فى أسوان

نظم أهالي محافظة أسوان مسيرة حاشدة بالأعلام والهتافات الوطنية، للذهاب إلى المقار الانتخابية في مدينة دراو.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.