"القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية خاصة لليوم الثالث والأخير من التصويت بانتخابات الرئاسة

قدمت فضائية "القاهرة الإخبارية" تغطية خاصة لليوم الثالث والأخير، من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

حضور مكثف وضخم لفئات عمرية مختلفة في محافظة القاهرة

وقالت شروق وجدي، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة القاهرة، إن في ثالث الايام من الانتخابات الرئاسية والاخيرة نشهد حضور مكثف وضخم بمفئات عمرية مختلفة، منوهة أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الاضافية كونها خطوة رئيسية لمسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية التي أتت بعد عام ونص من الحوار الوطني جاد وغير مسبوق شمل جميع مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والاهلية.

وتابعت، أن محافظة القاهرة جهزت كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و236 ألف ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

الجيزة: مسيرة نظمها المعلمون والمعلمات للإدلاء بأصواتهم

وأضاف محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من محافظة الجيزة، إن عددا من المعلمين والمعلمات من مدارس مختلفة من المحافظة نظموا مسيرة للإدلاء بأصواتهم وقت الراحه داخل اليومي التعليمي في المدارس حرصًا منهم على المشاركة، مشيرًا إلى أن هناك تنوع في المحافظة بسبب تواجد المجتمعات الصناعية والحضارية والريفية وكلا منهم لهم أهدافا للمشاركة في الانتخابات.

وأوضح، أن الشركات والمصانع التي تعمل في الجيزة تقوم بايصال العاملين بها ن خلال باصاتهم وسياراتهم الخاصة الي اللجان، لافتا ان المحافظة بها عدد كبير للغاية من العاملين الوافدين لذلك الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتوفير 50 لجنة فرعية للمغتربين لتمكنهم بالإدلاء بأصواتهم وتوفيرا وتيسيرا عليهم خاصة وان البعض منهم لا يستطيع العدوم الي محافظته الاساسية للادلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن المشاركة المواطنيين في الجيزة مرتفعه للغاية كعادتها، حيث تمتلك كتلة تصويتية كبيرة بحوالي 6 ملايين و234 ألف ناخب، يتم توزيعهم على 754 لجنة فرعية في جميع عموم المحافظة.

الدقهلية: توافد المواطنين قبل بدء عمل اللجنة بنحو ساعة

واستكمل محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية من محافظة الدقهلية، أن المواطنين إقبال وتوافد كبير من الناخبين على مقار الاقتراع واللجان الانتخابيه للإدلاء باصواتهم، مشيرًا الي توافد المواطنين قبل بدء عمل اللجنة بنحو ساعة.

وأضاف، أن هناك خدمات وتسهيلات كثيرة تقدمها السلطات المحلية للمواطنين لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة لكبار السن وذوي الهمم بوجود متطوعين يصطحبونهم وإدخالهم مقار الاقتراع وارشادهم بكيفية الادلاء باصواتهم من خلال الاجراءات القانونية التي يقدموا عليها القاضي رئيس اللجنة إلة جانب الافتات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالكيفية القانونية للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أنه عند دخول الناخبين مقر الاقتراع لا يستغرق الوقت سوي دقيقتين فقط لإتمام عملية الانتخاب، خاصة مع وجود التسهيلات لذوي الهمم بجانب تواجد مظلات وكراسي متحركة لكبار السن ولأصحاب الهمم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكد أن محافظة الدقهلية تأتي في المركز الرابع على مستوى الجمهورية من ناحية الكتلة التصويتية بواقع 4.5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية من خلال 663 مقرًا انتخابيًا بها 974 لجنة فرعية بواقع 24 لجنة عامة".

الإسكندرية: 36 لجنة للوافدين موزعة على مستوي المحافظة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية

وأوضحت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، أنه بالرغم أن هذا التوقيت يأتي بالتزامن مع نواه “القاسم” والتحذيرات الكثيرة من التقلبات الجوية والأمطار ولكن رغم ذلك أخدت المحافظة الاستعدات والاجراءات لسير العملية الانتخابية على اكمل وجه، لافتا إلى وجود مظلات وشوادر لحماية الناخبين بجانب توافر وتواجد عربيات لسحب وشفط مياة الامطار وسيارات إسعاف ومطافئ للاستعدادا في حالة وقوع طوارئ نظرا للتقلبات الجوية الطارئة.

وأشارت، إلى أن “هناك 36 لجنة للوافدين موزعة على مستوي المحافظة تقوم بتسهيل وتيسير العملية الانتخابية أمام الناخبين المغتربين ولم تأخذ عده دقائق قليله للغاية للانتهاء من عمليه الاقتراع”، مضيفًا أن الكتلة التصويتية تبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب حيث تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، و351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، متابعة أن من أبرز المشاهد التي رصدها القاهرة الإخبارية أمس هو وجود وحرص المرأة على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري هذا العام.

الإسماعيلية: العملية الانتخابية داخل مقار الاقتراع لا تستغرق أكثر من 3 دقائق

وأردفت سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسماعيلية، أنه منذ بدء اليوم الثالث بدء الناخبين التجمع في تماما الساعه الثامنة صباحا من جميع الفئات العمرية، لافتة إلى تواجد المتطوعين لمساعدة الناخبين من أجل معرفة اللجان الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.

وأوضحت أن العملية الانتخابية داخل مقار الاقتراع لا تستغرق أكثر من 3 دقائق، منوهة إلى أن الكتلة التصويتية تبلغ مليونا و442 ألفا و402 نسمة، فيما بلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان و172 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 184 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

جدير بالذكر أن هناك متابعة من 14 منظمة مجتمع مدني دولي تتابع سير العملية الانتخابية، إضافة 62 محلية و67 دبلوماسيًا تمثل 24 سفارة، بجانب وصول أحد من المنظمات المجتمع المدي سواء محليًا أو دوليًا يتم الاطلاع على التصريح الخاص به من قِبل القاضي رئيس اللجنة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ متابعة أعماله من متابعة العملية الانتخابية.