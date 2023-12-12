"الصحة العالمية": قلقون بشدة إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين بمجال الصحة بغزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أننا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين في مجال الصحة بغزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

"الصحة العالمية" تحذّر من تأثير "كارثي" للحرب في غزة

وفي وقت سابق حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأحد الماضي، من أثر "كارثي" على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن "تأثير النزاع على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.