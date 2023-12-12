الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة الشعب الجمهورى بالجيزة تنظم جولة تفقدية للجان الانتخابية بالهرم

أمانة الشعب الجمهوري
أمانة الشعب الجمهوري بالجيزة تنظم جولة تفقدية للجان

نظمت أمانة  حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة برئاسة الأمين علم الحزب بالمحافظة المستشار أحمد حبيب، جولة تفقدية للجان الانتخابية بقسم الهرم وذلك في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

رافق أمين الحزب بالجيزة، في جولته، كل من  جمال الشريف أمين التنظيم بالمحافظة والدكتورة عبير الشربيني أمين الإعلام بالمحافظة والدكتورة إيناس بهي الدين أمين المرأة بالحزب بالجيزة ومشرف أمانة الهرم.

وكان في استقبالهم محمد البطران أمين الحزب بالهرم، ومحمد كمال أمين التنظيم بالهرم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

أمانة الشعب الجمهوري بالجيزة تنظم جولة تفقدية للجان
أمانة الشعب الجمهوري بالجيزة تنظم جولة تفقدية للجان
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