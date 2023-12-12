الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس اللجنة العامة ثان طنطا: لا توجد أي معوقات خلال سير العملية الانتخابية

جريدة الدستور

قال المستشار أحمد عبدالجواد رئيس اللجنة العامة ثان طنطا، إن عدد اللجان الفرعية تتكوّن من 45 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 192 ألفًا و335 ناخبًا، مؤكدًا أن العمل منتظم في كل اللجان الفرعية منذ اليوم الأول عند فتح اللجان، كما لا توجد أي معوقات خلال سير العمل.

كثافات كبيرة منذ اليوم الأول

واستكمل "عبدالجواد"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة  الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، تشهد اللجنة العامة واللجان الفرعية كثافات كبيرة منذ اليوم الأول وحتى الآن، وتجرى عملية الانتخابات بمنتهى التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في تسيير حركة المواطنين تحت مظلة قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف رئيس اللجنة العامة ثان طنطا، "لم تتلق اللجنة العامة أي شكاوى من المواطنين أو رؤساء اللجان الفرعية الذين يتولون تسيير العملية الانتخابية على المواطنين للإدلاء بأصواتهم".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 

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