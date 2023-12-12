إقبال نسائى على لجان الاقتراع فى هضبة الأهرام وحدائق أكتوبر

شهدت لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة هضبة الأهرام وحدائق أكتوبر إقبالاً نسائياً ملحوظاً للمشاركة في اليوم الثالث والأخير للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.