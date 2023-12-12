الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سهير نعمان: "نزلت من أستراليا علشان احتفل مع الناس بالعرس الانتخابي"

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

حرصت السيدة سهير نعمان، البالغة من العمر 90 عاماً، وتحمل الجنسية المصرية وابنتها الأسترالية، ويقمن في أستراليا، على حضور لجنة الانتخابات في مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتفقد المدرسة التي كانت تدرس فيها في الثانوية العامة.

وأكدت في تصريحات لـ"الدستور" أنها قامت بزيارة العملية الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي خلال الانتخابات الرئاسية.

وأعربت عن فخرها ببلدها وحرصها على المشاركة في الاحتفالات بالانتخابات الرئاسية مع الشعب المصري، كما أشادت بالزحام والطوابير التي شهدتها لجان الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل، مع تأكيدها على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت التي تبلغ من العمر 50 عاماً، أنها حضرت اليوم بصحبة ابنتها لزيارة مدرستها القديمة التي درست فيها طوال فترة الثانوية العامة منذ عام 1967، وبعد ذلك، غادرت مصر وانتقلت للعيش في أستراليا بعد انتهاء دراستها الجامعية وزواجها.

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