الشباب يتصدر المشهد فى ثالث أيام الانتخابات بالبحيرة (فيديو)
تصدر الشباب المشهد الانتخابي في محافظة البحيرة، خلال التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.
وحرص الشباب على دعم الدولة والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم في اختيار رئيس الجمهورية القادم.
انتظام التصويت فى اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث
وتشهد العملية الانتخابية إقبالًا كثيفًا من جميع فئات الشعب، دون وجود أي مخالفات أو مشكلات في اللجان، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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