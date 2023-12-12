بمشاركة جميع أطياف المجتمع.. مسيرة حاشده أمام محافظة أسيوط
في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت مسيرات حاشدة بنفس قوة وشغف أول أيامها، وتظهر زخما كبيرا في الأجواء، مما يدعوا للفخر بالاستقرار الكبير في سير العملية الانتخابية.
تفاصيل المسيرة الحاشدة بأسيوط
ورصدت " الدستور" لقطات من مسيرة حاشدة في محافظة أسيوط، تضم الشباب والنساء وكبار السن ورموز الدين أيضا، محتشدين ورافعين الأعلام المصرية، تأييدا ودعما للانتخابا الرئاسية 2024.
بين الحشد، كان المنظمين والمتطوعين منتشرين بين المواطنين، لضمان الهدوء وتجنب أي مشكلة بين المواطنين.
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