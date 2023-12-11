محمد جبران: عمال مصر ضربوا مثالًا كبيرًا فى دعم الدولة المصرية
قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن اتحاد عمال مصر موجود ويتابع في غرف عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا ليس غريبًا علي، فعمال مصر دائمًا مساندون للدولة المصرية طوال تاريخهم.
وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الإثنين، أن اتحاد عمال مصر، مواقفهم واحدة في كل الأزمنة، لإيمانهم بالحفاظ على كل مؤسسات الدولة المصرية، متابعًا: نحن ضمن النقابات العمالية، ولا نقول إننا مسيسون، بل لنا رؤية أن الأمن والأمان والاستقرار هو "عنواننا".
واستكمل رئيس اتحاد عمال مصر: منذ أمس واليوم، وعمال مصر ضربوا مثالًا كبيرًا في الدعم للدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنا بصفة شخصية منذ أمس وأشعر وكأن "رأسي في السماء"، بفضل ما فعله عمال مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، وكل التقدير والاحترام لعمال مصر الأوفياء.
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