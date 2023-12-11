عضو بحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: المشهد مشرف وغير مسبوق ومستمر
وجه النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد غير المسبوق على مدار يومي الانتخابات الرئاسية 2024، منذ أمس حتى اليوم.
وأكد خلال مداخلة عبر برنامج زووم على قناة "أون"، اليوم الإثنين، أن المشهد المشرف غير مسبوق ومستمر، في كافة أنحاء الجمهورية، وليس في منطقة بعينها، حيث إن كل ربوع مصر من أقصى نقطة في جنوبها إلى أقصى نقطة في شمالها، بها مشهد يدل على شعور جارف في حب هذا الوطن وإحساس بالتحديات التي تواجهه.
وتابع عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: لأول مرة منذ زمن بعيد، ونحن نشاهد الناخبين والشعب المصري يقف أمام الصناديق الانتخابية قبل بداية العملية الانتخابية بساعات.
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