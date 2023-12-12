الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري بالمالكية

جريدة الدستور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري في المالكية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإسرائيلية إسقاط مسيرتين لحزب الله ضمن مجموعة صواريخ أطلقت من لبنان.

 تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان

فيما قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان وفي مناطق البقاع وجبل لبنان وبيروت، مشيرًا إلى أن هناك خوفا وقلقا شديدا من قبل المواطنين اللبنانيين من الحرب والعدوان على الأراضي اللبنانية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

لبنان إسرائيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية المالكية صواريخ أطلقت من لبنان

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: وصول 12 شهيدًا إلى مستشفى العودة جراء القصف الإسرائيلى

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولى بوضع حد لانتهاكات الاحتلال فى غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات العسكرية في غزة قد تمتد لأشهر

الحوثيون: لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفضها كل النداءات التحذيرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 40 فلسطينيًا فى حملة موسعة ببلدة سلواد برام الله

بدء التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. 22 شهيدًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين جنوب غزة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

الزمالك يحصل على 10 ملايين جنيه نظير المشاركة بدورة الإمارات

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟