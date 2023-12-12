"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري بالمالكية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري في المالكية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإسرائيلية إسقاط مسيرتين لحزب الله ضمن مجموعة صواريخ أطلقت من لبنان.

تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان

فيما قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان وفي مناطق البقاع وجبل لبنان وبيروت، مشيرًا إلى أن هناك خوفا وقلقا شديدا من قبل المواطنين اللبنانيين من الحرب والعدوان على الأراضي اللبنانية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.