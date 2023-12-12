الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جريمة بيضاء".. البروفات على مسرح الهوسابير والافتتاح قريبا

افيش العرض
افيش العرض

يجري المخرج المصري سامح بسيوني، على مسرح الهوسابير، في وسط القاهرة، حاليا، بروفات عرضه المسرحي الجديد "جريمة بيضاء" كتابة يسري حسان، عن قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدرش دورينمات، ترجمة سمير جريس، والعرض من إنتاج أروى قدورة.

يلعب بطولة العرض عدد كبير من الممثلين، منهم: ناصر سيف،علاء قوقة،أيمن الشيوي، خالد محمود،رضا إدريس، منة بكر،نور القاضي،أحمد أبو زيد،وليد الإدفاوي،رامي شبل،جنا عطوة، نور محمد.

العرض ديكور حازم شبل، ملابس سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد علام،دراما حركية بوسي الهواري، ماكياج محمد شاكر، مخرج منفذ شروق طارق.

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وقال سامح بسيوني إنه تحمس لإخراج النص بعد أن قرأ قصة العمل، واكتشف أنها واحدة من القصص العالمية المهمة التي تطرح أفكارا عميقة حول الإنسان، في كل زمان ومكان، وكيف أن هناك من يرتكبون جرائم يمكننا أن نسميها بيضاء، دون أن تتمكن العدالة من إدانتهم، فضلا عن أفكار أخرى مثل الأنانية والنرجسية وغيرها من القضايا التي يحتويها هذا النص القصير. 

أضاف سامح بسيوني أنه طلب من الكاتب يسري حسان كتابة نص عن هذه القصة، مشيرا إلى أن النص، الذي كتبه حسان، أضاف الكثير إلى النص الأصلى، من شخصيات وأحداث، دون مساس بالرؤية الكلية لنص دورينمات.

أشار سامح بسيوني إلى أنه كان حريصا على الاستعانة بمجموعة من الممثلين أصحاب المواهب الكبرى نظرا لثراء الشخصيات التي يتطلب تجسيدها خبرة كبيرة وفهما عميقا لطبيعتها، فضلا عن مجموعة من الشباب الموهوبين الذين سيكونون مفاجأة في هذا العرض.

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وحول إصراره على أن يكون العرض بالفصحى قال المخرج سامح بسيوني إنه رأى أن الفصحى ستكون قادرة أكثر على التعبير عن طبيعة الشخصيات وثقلها وعمقها، فضلا عن رغبته في أن يقدم من خلال الإنتاج الخاص،وربما لأول مرة، عرضا جادا ورصينا، بعيدا عن الفكرة السائدة عن القطاع الخاص من أنه لايقدم سوى الأعمال الكوميدية الخفيفة.

افيش العرض
سامح بسيوني مسرح الهوسابير جريمة بيضاء يسرى حسان العطل فريدرش دورينمات سمير جريس أروى قدورة

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