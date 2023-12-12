الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية: لا مخالفات أو شكاوى فى العملية الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

كشف المستشار عماد عبدالحميد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، عن مستجدات العملية الانتخابية في اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال عبدالحميد، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن محافظة الدقهلية تشهد وجود 24 لجنة و947 لجنة فرعية، مؤكدًا أن العمل في كل اللجان يسير على قدم وساق.

وأضاف أن جميع القضاة في اللجان يؤدون دورهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى خلال سير العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت، الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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