مسيرة في مركز الداخلة لحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات

حرص عدد من أهالي مركز الداخلة في اليوم الأخير على تنظيم مسيرة جابت الشوارع الرئيسية والميادين العامة لحث المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية على التوجه للجان التصويت والإدلاء بأصواتهم.

وأكد محسن محمد أحد المشاركين في المسيرة أن الفكرة نابعة من دعوة المواطنين الذين لم يشاركوا في التصويت للاقتراع.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.