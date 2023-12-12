التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا حول إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعي

نظم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا مكثفا حول" إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية"، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة اليابانية AOTS، واتحاد الصناعات المصرية، لعدد 65 متدربًا من المؤسسات الصناعية، وذلك على مدار يومي 6 و7 ديسمبر 2023.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور ميتسوهيد شيراكي، ممثل مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة AOTS أستاذ فخري بجامعة واسيدا، د. كورياما أكيرا المدير التنفيذي للمؤسسة، ومايدا يوكو مدير إدارة الشراكات الاقتصادية بالمؤسسة.

تفعيل الشراكات الوطنية والإقليمية

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة نجلاء حرب أن انعقاد البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تفعيل الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المعهد يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى بحصة لا تقل عن 17%، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية، كما أشارت إلى أن المعهد قام مؤخرًا بإصدار " تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة.

محاور البرنامج التدريبي

وأضافت حرب أن البرنامج التدريبي يستهدف تغطية محاور متعددة في إدارة الموارد البشرية تشمل الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية (IR) وأنظمة تقييم الأجور والأداء وفقا للتجارب العالمية والممارسات اليابانية، وكذلك التوجهات المحلية في إدارة الموارد البشرية والعلاقات الصناعية، فضلا عن اتصالات العمل والإدارة، والذكاء العاطفي في الموارد البشرية، وتنمية الموارد البشرية وكذلك دراسة حالة للشركات اليابانية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد عبد العظيم عن تقديره العميق للتعاون مع المعهد باعتباره مركز فكر ساهم في صياغة السياسات ووضع الحلول لصانعي القرار في شتى المجلات، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها احد المقومات الرئيسية للاقتصاد، وتكاتف الجهود لدعمها بشكل كامل من خلال تعزيز المعرفة وبناء المهارات، وتغيير الاتجاهات والقيم التعليمية، عبر برامج تعليمية وتدريبية تسهم في تحسين الأداء خاصة في بيئة عمل متغيرة.

رفع كفاءة الكوادر البشرية

وفي السياق، أشار الدكتور ميتسوهيد شيراكي إلى أن اليابان تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المصرية لرفع كفاءة الكوادر البشرية في بيئة العمل الصناعية من خلال ثقل مهاراتهم المعرفية اللازمة لأداء وظائفهم بفاعلية، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يعد تتويجًا للعمل المشترك بين الجهات الثلاثة نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في مزيد من التنمية المتبادلة لتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.

يذكر أن مؤسسة التعاون الفني والتنمية المستدامة اليابانية AOTS تقدم برامج تعاون عالمي لتلبية الاحتياجات الدولية في البلدان الناشئة والنامية بناءً على 60 عامًا من خبرة AOTS في تنمية الموارد البشرية.