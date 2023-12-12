الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بالإشارة".. الصم بسوهاج "فرحون" بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

بمشاركتهم في الانتخابات
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

في لفتة إنسانية عظيمة، أتاحت جامعة سوهاج الفرصة لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية بمركز نور البصيرة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة المغتربين التي تم تحديدها فى معهد على بن أبى طالب النموذجى بمدينة سوهاج.

وتقدم الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، بخالص الشكر للدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة لإتاحة الفرصة وتلبية رغبة الطلاب من ذوى الإعاقة بأنواعها المختلفة فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف لـ“الدستور” خلال حديثه مع الطالبة نعمة محمد من ذوي الإعاقة (الصم) بواسطة مترجم لغة الإشارة بمركز نور البصيرة أمل البارودى قائلا: “إحنا فرحانين إننا قدرنا نشارك فى الانتخابات ونختار رئيس الجمهورية، ودا حقنا الدستوري اللى كفله لينا القانون والدستور”.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
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IMG-20231212-WA0004
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جامعة سوهاج الاعاقة الانتخابات الرئاسية الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالعملية الانتخابية

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