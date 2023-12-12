محافظ مطروح: انتظام عملية التصويت باللجان الانتخابية فى يومها الأخير

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام عملية التصويت فى اللجان الانتخابية بمراكز وقرى محافظة مطروح، وفتح أبوابها أمام الناخبين، والبالغ عددهم 342 ألفًا، على مستوى المحافظة ممن لهم حق التصويت دون أى معوقات، وذلك لليوم الثالث على التوالي والأخير، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدد 149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، منها 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية.

وأكد محافظ مطروح استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة في رصد ومتابعة اللجان لتيسير أي معوقات أو شكاوى على مدار اليوم وتذليلها وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين حتى غلق اللجان.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت أول أمس الأحد وأمس الإثنين، إقبالًا كبيرًا من الناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، والخروج بصورة مشرفة عكست وعى المواطنين بمطروح وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم لاستمرار مسيرة البناء والتنمية ، مؤكدا أيضا، تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت والتيسير على الناخبين للادلاء باصواتهم بسهولة ويسر.

وقد شهدت اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة إقبالا كبيرا وتوافد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم من الصباح الباكر لبدء عملية التصويت فى اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية.

وتختتم اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.