البدوى: نسب المشاركة بالانتخابات تعكس رغبة المواطنين فى اختيار رئيس له خلفية شعبية كبيرة

أدلى مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن تخطى نسبة المشاركة في الانتخابات الـ45% يعكس رغبة المواطنين في أن يكون الرئيس القادم له خلفية شعبية كبيرة، وأن يرى العالم كله أن هناك إجماعًا على هذا المرشح، لتمكينه من التصدي لكل التحديات الأمنية الموجودة سواء الدولية أو الإقليمية، فضلًا عن تمكينه من تحقيق الاستقرار، والذى بدوره سيجلب الاستثمار ومن ثم توفير فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالى يحسن من الوضع الاقتصادى.

ووصف البدوى مشاركة العمال في كل مواقع العمل بمختلف تخصصاتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمشهد المشرف، حيث شاركوا بمعدلات غير مسبوقة، مؤكدًا أن ذلك له دلالات هامة من أهمها التفاف العمال حول الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغبتهم في استكمال ما حققته الدولة من إنجازات على مدار العشر سنوات الأخيرة بقيادته، بالإضافة إلى انحيازهم لقائد قادر على حماية الأمن القومي المصرى.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام إلى استمرار انعقاد غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة مشاركة الأعضاء بكل قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية، حتى نهاية اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات، وغلق باب التصويت باللجان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.