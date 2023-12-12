الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ناخبات الفيوم يطلقن الزغاريد فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية ( فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تجمع العشرات من الناخبات أمام مقر إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الفيوم عقب الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، للاحتفال باليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ورددت الناخبات العديد من الهتافات وأطلقن الزغاريد تعبيرًا عن سعادتهن بقرب انتهاء الانتخابات الرئاسية بنجاح والتصويت بسهولة ومشاركة واسعة، قائلات: كده نجحت.. كده نجحت، تحيا مصر، معلنين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد لولاية رئاسية جديدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مرشحو الانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

فيديو: 

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