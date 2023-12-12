الفائز ينتظر الأهلي.. اتحاد جدة يواجه أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الاتحاد السعودي، نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية، منافسات كأس العالم للأندية، بعد أن احتضنت الإمارات خمس نسخ سابقة للبطولة، مقابل ثلاث نسخ استضافتها المغرب، ونسختين في قطر.

ويشارك اتحاد جدة، في النسخة الحالية لمونديال الأندية، بصفته حامل لقب دوري كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين)، الذي توج به في الموسم الماضي.

المشاركة الثانية لاتحاد جدة في كأس العالم للأندية

وتعد هذه المشاركة هي الثانية لاتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بعد أن شارك في نسخة عام 2005، التي استضافتها اليابان، وذلك بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا، وتمكن عميد الأندية السعودية، في إحراز المركز الرابع في تلك النسخة من البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مونديال الأندية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ليكون أكثر الأندية ظهورًا في الحدث العالمي الكبير.

ويعد الفوز بالمركز الثالث، هو الإنجاز الأهم بالنسبة للفريق النيوزيلندي، والذي تحقق في نسخة عام 2014 التي أقيمت بالمغرب.

وسيعول اتحاد جدة السعودي، على جهود وقدرات نجومه، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نجولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمدلله، والمدافع المصري أحمد حجازي، والبرتغالي جوتا، إلى جانب البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي.

وسيغيب المدافع الإيطالي فيليبي لويز، عن قائمة اتحاد جدة في مونديال الأندية، بسبب الإصابة، حيث تم تعويضه باللاعب الشاب سويلم المنهالي، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، حسبما تنص لوائح «فيفا».

الفائز سيواجه الأهلي

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق الأهلي، في لقاء الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع فلومينينزي البرازيلي، في نصف النهائي.

وسيحصل الفائز بلقب مونديال الأندية، على خمس ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، ومليوني ونصف المليون دولار، لصاحب المركز الثالث، مقابل مليوني دولار لصحاب المركز الرابع.

وسيحصل صاحب المركز الخامس، على مليون ونصف المليون دولار، مقابل مليون دولار لصاحب المركز السادس، على أن يحصل صاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.