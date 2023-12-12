الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دافع وطني.. ماتيلدا صادق: حبي لمصر دفعني للنزول والمشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كثيفة بمدرسة  6 أكتوبر الإعدادية في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة  للتصوين والمشاركة في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2024، حيث تتكون المدرسة من ثلاث لجان.

حرص كبار السن من الرجال والنساء بالإدلاء بأصواتهم، رغم ظروفهم الصحية التي كانت من الممكن أن عائقا أمامهم للنزول والمشاركة في التصويت، وبالتحدي حرصوا علي المشاركة.

وقالت مواطنة تدعى ماتيلدا صادق، أنها جاءت للمشاركة الانتخابات بدافع وطني، مضيفة أن حبها لمصر هو السبب في نزولها وتوصيتها في انتخابات الرئاسة. 

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

شابة بلجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية: المشاركة في الانتخابات تدعم استقرار الوطن

مواطنة بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية: "انزلوا علشان خاطر بلدكم"

مواطن من أمام مدارس الرسالة الخاصة بالمطرية: "بثق في الرئيس السيسي" (فيديو)

توافد كثيف للناخبين بمدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس (فيديو)

أمل لـ"الدستور": ربنا يحفظ مصر والرئيس

مسن من أمام لجنة الانتخابات: صوتي للزعيم السيسي (فيديو)

توافد الناخبين بمدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد بالمطرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. مواطن بالمعاش يصطحب زوجته: السيسي لازم يكمل المسيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

إيد واحدة.. الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال