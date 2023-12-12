الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولى بوضع حد لانتهاكات الاحتلال فى غزة

غزة
غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الحرب الحالية في قطاع غزة فاقت كل التوقعات عن الحروب السابقة.

يجب محاسبة الدول التي ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين

وتابع، خلال داخله عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، أننا بدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، ويجب محاسبة الدول التي ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين، مناشدًا المجتمع الدولي بأن يضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أننا نرسل تقاريرنا إلى المحاكم الدولية في إطار إجراء تحقيقات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الولايات المتحدة في تخبط واضح بسياساتها وبعض الأمريكييين يرون استحالة استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

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