الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات العسكرية في غزة قد تمتد لأشهر

يوآف غالانت
يوآف غالانت

قال يؤاف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "المرحلة الحالية للحرب في قطاع غزة يمكن أن تمتد أسابيع، بينما العمليات العسكرية قد تمتد أشهرًا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، سابقًا أن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب.

وردا على سؤال عن احتمال حدوث مواجهة مع إيران، أوضح أن إسرائيل تخوض حربا على الجبهة الجنوبية ضد حماس ومستعدون لأي تطور في الشمال، ولكن ليس من مصلحتنا توسيع الحرب.

وعلق عن التوغل البري بقطاع غزة، اليوم الذي سيحدث فيه ليس بعيدا، وستبدأ المناورة عندما تكون الظروف مناسبة.

حماس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة

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