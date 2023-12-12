الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرات حاشدة بمرسى مطروح لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مسيرات حاشدة بمرسى
مسيرات حاشدة بمرسى مطروح

بالأغاني الوطنية.. انطلقت منذ قليل، مسيرات حاشدة بشوارع مدينة مرسى مطروح، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات وذلك لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

ورصدت الدستور المسيرة الحاشدة التي انطلقت من أمام مديرية التربية والتعليم وحتي شارع الإسكندرية والعودة.

وشارك فى المسيرة حزب مستقبل وطن، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التربية والتعليم، وعددا من طلاب المدارس بمحافظة مطروح.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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