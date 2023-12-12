الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد مواقع التواصل يوثقون الإقبال الشعبي على الانتخابات (تفاعلي)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من قِبل المصريين خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث نشر المئات صورًا ومقاطع فيديو توثق إقبال الناخبين وانتظام العملية الانتخابية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل منشورات وتغريدات عن أوضاع اللجان والإجراءات التي تسهل على الناخبين مهمتهم، فيما عبّر البعض عن أسباب اختيارهم لمرشح معين دون غيره في هذه الانتخابات المصيرية.

ولاقت صور المشاهير وهم يدلون بأصواتهم تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل، في إشارة لحرص المواطنين على المشاركة الديمقراطية السلمية.

وفي هذا الملف التفاعلي نبدأ باستخدام عدد من أدوات تحليل مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد كيفية التفاعل مع الانتخابات الرئاسية، وتعبيرهم عن أهمية المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم، فقد نشر البعض صوره وعلى أصابعه "الحبر الفوسفوري" الذي يضمن عدم تقدم أي ناخب للإدلاء بصوته مرة أخرى، وآخرين ظهروا حاملين الأعلام المصرية، وغيرها من المشاهد التي أبرزها رواد السوشيال ميديا للتأكيد على المشاركة في هذه العملية الانتخابية.

أدوات تحليل السوشيال ميديا

في البداية استخدمنا أداة "Tweet Blinder"، نجد أنه تم تحليل 200 تغريدة، كان منهم تغريدات نصية بنسبة 1.5% وتم إعادة التغريد بنسبة 71.50% وأما عن نشر الروابط والصور فكان بنسبة 26%، وكانت هناك ردود على تلك التغريدات بنسبة 1%.

تحليل 200 تغريدة

وفي "GoogleTrends"، كان هناك 100 عملية بحث على هاشتاج "انتخابات الرئاسة المصرية" في الدقيقة الواحدة، وذلك في السابعة والنصف مساءً.

عمليات البحث على GoogleTrends

وتظهر الأداة مدى اهتمام المحافظات في مصر بالهاشتاج والمشاركة والبحث عليه، حيث أن محافظة الأقصر كانت الأكثر بحثًا بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم سوهاج بموجب 70 عملية بحث في الدقيقة، ثم الوادي الجديد 69 عملية بحث في الدقيقة، تليها أسوان 65 عملية بحث في الدقيقة وأخيرًا مطروح 62 عملية بحث في الدقيقة.

المحافظات الأكثر بحثًا

وكان البحث على جوجل وفق الأداة بعدة مصطلحات منها: الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، اللجنة الوطنية للانتخابات، كيفية معرفة اللجنة الانتخابية.

البحث على جوجل

نسب التزكية من البرلمان (انفوجراف)

ومن المفترض أن 4 مرشحين يتنافسون على مقعد الرئاسة وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

مرشحو الرئاسة

وفيما يلي عقدنا مقارنة بين المرشحين الأريعة من حيث نسب التزكية لهم من أعضاء مجلس النواب المصري، والتي اكتسح فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بـ 424 تزكية.

من هم المرشحون؟ (فيديوجراف)

مع نهايات اليوم الثاني من الأيام المقررة للتصويت على المرشح الرئاسي، نجد أن الإقبال كان كبيرًا من كل الفئات تقريبًا، وبحسب غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نسبة المشاركة بلغت مع بدايات اليوم الثاني للانتخابات 45%، وهي نسبة شملت معدلات التصويت اليوم الأول، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، ما يعني مشاركة 30 مليونا و150 ألف مواطن، قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، تضم 67 مليون ناخب، وفي الفيديوجراف التالي نضع لك تعريفًا بكل مرشح من الأربعة المتنافسين على مقعد الرئاسة.

مرشحي الرئاسة 2024 بواسطة eldostor digital
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