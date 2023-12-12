شباب بلوزداد: الأهلى يستحق لقب الأفضل فى أفريقيا

أعرب عبد القادر شنيوني، المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري، عن أمنيته للنادي الأهلي بالتوفيق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شنيوني في تصريحات تليفزيونية: "نتمنى للنادي الأهلي التوفيق في كأس العالم للأندية وأن يحقق الفوز في مباراته الأولى ويتأهل ونحن نتمنى له التوفيق والنجاح في البطولة".

وأضاف: "مباراة الذهاب في الإسكندرية كانت مليئة بالندية وشهدت منافسة كبيرة من جانب الفريقين وفي النهاية التعادل كان منطقيًا".

وأكمل: "مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية على الفريقين وليس معنى أن شباب بلوزداد سيلعب على ملعبه أنه سيحقق الفوز بشكل مؤكد".

وأردف: "سنلعب أمام الأهلي من أجل الانتصار على ملعبنا ووسط جماهيرنا والفائز بتلك المباراة ستكون فرصته كبيرة للغاية في التأهل وأيضًا الفريق الخاسر سيكون حظه كبير في التأهل".

وشدد المتحدث لنادي شباب بلوزداد، على أن الأهلي والفريق الجزائري هما المرشحين الأقوى للتأهل من المجموعة.

واختتم: "الأهلي قدم الكثير ليصل لكل هذا النجاح والأسماء الكبيرة التي قدمها النادي تحتاج لوقت طويل للحديث عنها وبالتأكيد يستحق جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا".

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الأهلي يفوز بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف الإثنين، عن حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023.

وتفوق الأحمر على منافسيه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي في الموسم الماضي عند حصد لقب دوري الأبطال بل حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما أحرز كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022.

كما شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في فبراير الماضي واحتل المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي 2 / 4.

