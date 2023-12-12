وزير الاتصالات الفلسطينى: الاحتلال يمارس جرائمه ضد الفلسطينيين لدفعهم للنزوح من غزة

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الاحتلال الصهويني يمعن في ارتكاب جرائمه بالعديد من المدن الفلسطينية في الجنوب والوسط، بعدما أعلن أنهما مناطق آمنة، واليوم نشهد مزيد من الجرائم التي يرتكبها بحق النازحين للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للنزوح من قطاع غزة.

وأضاف "سدر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن أهالي غزة متمسكون بأرضهم على أن يكونوا نازحين بأي بقعة من الأرض، مؤكدًا أن الجرائم التي يمارسها الاحتلال في ظل عدم تطبيق القوانين الإنسانية.

وتابع: “اليوم شهدنا إضرابًا كاملًا في جميع الأراضي الفلسطينية وكان هناك حراك واحتجاجات في العالم ضد الفيتو الأمريكي الذي استخدم في مجلس الأمن بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرييش، لهدنة إنسانية”.

ما يقوم به الاحتلال غير مسبوق في المحافظات الشمالية

وأكد أن ما يقوم به الاحتلال غير مسبوق في المحافظات الشمالية في الضفة ونشهد على مدار الساعة اجتياح المدن واغتيالات واعتقالات، بالإضافة إلى الحواجز التي تم وضعها على مداخل المدن مما يزيد من صعوبة الحياة ويدفع الوضع للانفجار.