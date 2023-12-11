عماد الدين حسين: ستكون انتخابات تاريخية لو استمر معدل مشاركة الناخبين بهذه الأرقام

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، على حجم الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه لو استمر معدل مشاركة الناخبين على اللجان بهذه الأرقام سنكون أمام انتخابات تاريخية.

وأضاف إن نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بعد يوم ونصف من التصويت بلغت 45% من المصريين الذين يحق لهم التصويت، وهو رقم يرشح هذه الانتخابات لتخطي انتخابات 2018 و2014 بل وقد تتخطى 2012.

وأشار إلى أن هذا الرقم سيكون رقما تاريخيا في الاستحقاق الانتخابية على مدار تاريخ مصر، ماعدا الاستفتاءات، ولن تقل النتيجة بحال من الأحوال بعد اليوم الثالث عن 52%، وهذا رقم قياسي بالنظر لظروف عديدة مثل حملات التشكيك وغيرها من الأسباب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.