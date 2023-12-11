عبد المنعم إبراهيم: الشعب المصري يواجه التحديات بقوة

أكد عبد المنعم إبراهيم، رئيس كيان سند شباب الصعيد، أن المصريين يتمتعون بإرادة قوية وقدرة عالية على التعامل مع الظروف الصعبة، وأنهم يحرصون على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بالدور البارز للمرأة المصرية في هذا الصدد.

وقال إبراهيم، في حديث لقناة "إكسترا نيوز"، إن صعيد مصر شهد نهضة كبيرة في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت تنفيذ مبادرة حياة كريمة في العديد من القرى والمدن.

وأشار إلى أن أبناء الصعيد، والمصريين عمومًا، خرجوا بأعداد غفيرة للتصويت في الانتخابات، معبرين عن وعيهم ومسؤوليتهم تجاه مستقبل بلدهم.

وأوضح أن شباب الصعيد يتسمون بالثقافة والوعي، ويتابعون كل ما يحدث من تطورات في البلاد، ويثمنون الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية في الصعيد، مؤكدًا أن نسبة عالية من الشباب والفتيات أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.