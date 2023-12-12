اتحاد السلة يختار محمد فتحى مديرًا للبطولة العربية بمصر وإيهاب على رئيسًا للبعثة

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف إيهاب علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وحدد مسؤولو الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، موعد إجراء قرعة منافسات البطولة والذي تحدد له 20 ديسمبر الجاري.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية لكرة السلة، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة والذي انتهى أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، حيث حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.

من جانب آخر كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبوفريخة، أسباب رحيل روي رانا، عن تدريب سلة الفراعنة للكبار، على الرغم من الأداء المميز الذي حققه المدرب الكندي مع الفريق خلال منافسات كأس العالم الأخيرة.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “خلال المفاوضات، التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا، بشأن تجديد عقده، لم يتم التوصل لاتفاق بسبب ارتباطه خارجيًا وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة، خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة”.

وأضاف اتحاد السلة: “لذا يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالشكر إلى الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني على ما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية”.