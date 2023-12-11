محمد جبران: "عمال مصر" ضربوا مثلا للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية

قال المهندس محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر وعضو الحوار الوطني، إن عمال مصر في لجان الانتخابات كانوا بمثابة الجنود في اليوم الأول والثاني بلجان الانتخابات الرئاسية، حيث كانوا في ساحة يدافعون فيها أولًا عن بلدهم وعن استقرارهم ورؤيتهم.

وأضاف المهندس محمد جبران خلال لقائه عبر قناة dmc، أنه على مدار يومي التصويت بالانتخابات الرئاسية، ضرب عمال مصر مثلًا عظيمًا للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

وتابع: "لدينا غرفة عمليات كبيرة جدًا في اتحاد عمال مصر، حيث يوجد لدينا 27 نقابة عامة، و27 اتحاد محلي، بالإضافة إلى الجامعة العمالية ومؤسسة ثقافية تشمل حوالي 57 مركز على مستوى الجمهورية، حيث أننا نصل إلى كل المدن والنجوع والمحافظات".