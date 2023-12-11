الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القبائل والعائلات المصرية" يشيد بنسب المشاركة الكبيرة بالانتخابات الرئاسية

المهندس محمد سلامة
المهندس محمد سلامة عيادة

أشاد المهندس محمد سلامة عيادة عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية ومؤسس تحالف شباب في حب مصر بنسب المشاركة الكبيرة والمتوقعة للشعب المصري بجميع طوائفه وفي كل المحافظات في الانتخابات الرئاسية وهو الاستحقاق الدستوري الأهم في تاريخ الدولة المصرية وأنّ هذا الإقبال الكبير كان متوقعًا بسبب الإحساس الوطني الشعبي بكم المخاطر التي تحيك بالوطن.

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وأثنى عيادة على التنظيم الرائع للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية الذين تحملوا شقاء الأيام الماضية  وإن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 45%، دليل على وعي المصريين وتحمل المسؤولية وتحليهم بوطنية دفعتهم إلى النزول والتصويت في العملية الانتخابية.

حشود المصريين أمام اللجان

وأعرب عيادة عن ثقته في أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت غدا الثلاثاء  وأن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة عمليات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار النهضة الاقتصادية التي طالت كل بقعة على أرض الوطن.

واستعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن اللجان العامة والفرعية تشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية.

واستمع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لرؤساء اللجان العامة في المحافظات في بورسعيد وجنوب سيناء.

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