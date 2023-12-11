تنسيقية شباب الأحزاب: نشيد بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات

قالت تنسيقية شباب الأحزاب، إن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير، حسبما جاء في خبر عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات، مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

وأكدت التنسيقية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.