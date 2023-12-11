محافظ الإسماعيلية: غلق اللجان فى موعده ولم نتلق أى شكاوى فى ثانى أيام الانتخابات

أغلقت محافظة الإسماعيلية لجانها بعد دخول الناخبين المتواجدين في محيط اللجنة.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم غلق جميع اللجان الانتخابية في موعده المحدد، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة في مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لم ترصد أي شكاوى أو مشاكل في سير العملية الانتخابية على مدار أول يومين في الانتخابات.

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألفًا و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألفًا و273 ناخبًا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول 7 لجان، حي ثاني 28 لجنة، حي ثالث 14 لجنة، مركز الإسماعيلية 23 لجنة، أبوصوير 23 لجنة، القصاصين 13 لجنة، التل الكبير 14 لجنة، القنطرة شرق 9 لجان، القنطرة غرب 19 لجنة، فايد 34 لجنة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.