الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة لحياة كريمة في الإسكندرية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، مسيرة حاشدة بمحافظة الإسكندرية، لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة حقهم الدستوري، في انتخاب الرئيس القادم.

ولوح المشاركون بالأعلام المصرية، على أنغام أغنية “انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك شيل أي كلمة جوة بالك تحبطك”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.