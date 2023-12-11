عماد الدين حسين: الإعلام المصرى لعب دورًا مهمًا وكبيرًا فى الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أحد أهم الأسباب الأساسية في هذا الاقبال الكثيف على اللجان الانتخابية هو دور الإعلام المصري في الداخل.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن الإعلام العربي له دور كبير في رصد الأحوال المصرية خاصة وأن مصر هى الدولة العربية الأكبر، لافتًا إلى أن المشهد السياسي في الدولة المصرية يؤثر في المحيط الإقليمي، وبالتالي فإن الإعلام العربي مهتم ويرصد ويتابع، ونحن نرى فضائيات عربية كبيرة تضم ضمن أخبارها الرئيسية خبر الانتخابات الرئاسية المصرية، بالإضافة إل أخبار غزة.

وأوضح أن الإعلام الدولي في النهاية ناقل للأخبار، معقبًا: "نعم الإعلام الدولي يلون الأخبار بطريقته الخاصة، لكن عندما يكون هناك مشهد انتخابي مهم وإقبال كثيف على التصويت، فمن الطبيعي أن يهتم هذا الإعلام الدولي والغربي بهذه العملية الانتخابية وإبرازها، وبالتالي فإن هناك إجماعًا إعلاميًا عالميًا على سلامة وانتظام الانتخابات".