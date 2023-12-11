نقيب الفلاحين: المزارعون كانوا في صدارة المشهد الانتخابي بأنحاء الجمهورية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن المزارعين وبكل فخر هم أكثر الفئات مشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول والثاني، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر والامتنان لاستجابة الفلاحين لنداء الوطن ومشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية

واضاف “أبو صدام” في تصريحات له، أن غرف العمليات بالنقابة العامة للفلاحين علي مستوي الجمهورية رصدت مشاركة غير مسبوقه من الفلاحين والمزارعين وأسرهم في الانتخابات الرئاسية

واشار إلى أن مشاركة الفلاحين أكدت على وعيهم بالتحديات التي يواجهها الوطن، وإصرارهم علي استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديده.

ودعا نقيب الفلاحين، لمواصلة المشاركة في ثالث أيام التصويت غدا.