توافد المواطنين على لجنة مدرسة تحيا مصر بالمقطم قبل الإغلاق (فيديو)

شهدت مدرسة تحيا مصر بمنطقة الأسمرات بحي المقطم توافد العشرات من الناخبين لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقد شهدت منطقة الأسمرات الأعلى كثافة سكانية بالمقطم توافد كبير من قبل الناخبين على مقرات الاقتراع على مدار اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت.