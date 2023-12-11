الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": تصويت 45% من الناخبين يؤكد الوعى السياسى لدى المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمقر لجنته الانتخابية بالمحافظة، مناشدا جميع أطياف الشعب المصري المصريين بالنزول والمشاركة في صناعة مستقبل وطننا الغالي، مثمنا وصول نسبة تصويت المصريين ٤٥٪ من أعداد الناخبين فى الانتخابات الرئاسية طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن أن تلك الانتخابات تعد بمثابة تأكيد على الوعي السياسي للمصريين.

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حرص المصريين على صناعة القرار 

أكد السمالوسي في بيان له، على ثقته في جموع الشعب المصري أن الجميع سيشارك في الانتخابات الرئاسية لدعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على صناعة القرار.

11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا
وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام انطلقت أمس الأحد حتى غد الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

بمستقبل وطن المصريين اللجان الانتخابية بالبحيرة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

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