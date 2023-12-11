الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشاركة لآخر نفس.. إقبال العجائز وكبار السن وذوي الإعاقة على الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

شهدت الانتخابات الرئاسية توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توجيه الشكر إلى جموع المواطنين على الإقبال الذي فاق كل التوقعات في يومه الأول ومستمر لليوم الثاني للاستحقاق الرئاسي 2024.

مشاركة لاخر نفس

كان ومازال إقبال العجائز وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة واحدة من أبرز المشاهد المتكررة في جميع لجان الانتخابات الرئاسية والذي يشير على مدى نجاح العملية الانتخابية من جانب، وإصرار تلك الفئات العمرية على ممارسة حقها في ظل الظروف الصحية.

وبحسب ما جاء في بيان الهيئة الوطنية الانتخابات فإن الانتخابات الرئاسية شهدت رحيل اثنين من المواطنين أثناء تواجدهم للادلاء بأصواتهم وهما عزيزة توفيق محمود علي رجب، التي وافتها المنية عن عمر 63 عامًا أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وكذا صابر توفيق صابر يوسف الذي وافته المنية عن 55 عامًا خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

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