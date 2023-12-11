الانتخابات الرئاسية 2024.. شاب كفيف بالإسكندرية: "ما ينفعش أتكاسل عن أداء واجبي الوطني"

في لفته إنسانية، أتاح المستشار مصطفي قنطوش، رئيس لجنة المغتربين بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، فرصة لأحد المكفوفين بالتصويت وتمكينه من الإدلاء بصوته عقب حضوره اللجنة.



من جانبه، قال حسين محمد عبد الصبور، 26 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصه، من محافظة أسيوط ومقيم في الإسكندرية بسبب ظروف عملي: “طبعا أنا نزلت إلى اللجنة لكي أدي واجبي تجاه بلدي ومينفعش أي حد يتكاسل عن المشاركة في الانتخابات ولازم صوتك يوصل سوف تُسأل وتحاسب عليه يوم القيامة”، داعيا المواطنين للنزول إلى الانتخابات رغم مشاغلكم ومشاكلكم لكي ترشح الذي تختاره وتحبه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.