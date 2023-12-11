الاحتلال: نواصل عملياتنا فى غزة لإعادة المحتجزين ولن نبقى فى القطاع بشكل دائم

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال في خضم حرب شرسة في غزة وسوف ينتصر فيها، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها في غزة من أجل إعادة المحتجزين إلى بيوتهم ولا ننوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح جالانت أن هناك تقدمًا في القتال، و"نواصل إنجازاتنا ونطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية"، مشيرًا إلى أنهم يقتربون من النقطة الحاسمة في الحملة شمال غزة، ونطالب مقاتلي وقادة حماس في الميدان بالاستسلام.

وأكد أنه "إذا قمنا بالمزيد من الضغط سيكون هناك المزيد من الاقتراحات بشأن هدن جديدة وسنقوم بدراستها"، مشيرًا إلى أنهم منفتحون لمناقشة كل البدائل حول مستقبل غزة، مطالبًا الصليب الأحمر الدولي بزيارة المحتجزين في غزة والعمل على إطلاق سراحهم.